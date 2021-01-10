En güncel Türkiye Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 10 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

10 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, vefat sayısı 22 bin 631, ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 89 milyon 361 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 922 bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 89 milyon 361 bin 504'e çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 30 bin 354 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 456 bin 902 kişide Kovid-19 tespit edildi, 378 bin 149 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 432 bin 526),Brezilya (7 milyon 15 bin 920),Rusya (3 milyon 355 bin 794),İngiltere (2 milyon 957 bin 472),Fransa (2 milyon 747 bin 135),Türkiye (2 milyon 307 bin 581),İtalya (2 milyon 237 bin 890),İspanya (2 milyon 50 bin 360),Almanya (1 milyon 895 bin 139),Kolombiya (1 milyon 755 bin 568),Arjantin (1 milyon 703 bin 352),Meksika (1 milyon 507 bin 931),Polonya (1 milyon 365 bin 645),İran (1 milyon 274 bin 514),Güney Afrika (1 milyon 192 bin 570),Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 29 bin 471)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (201 bin 542),Hindistan (150 bin 835),Meksika (132 bin 69),İngiltere (79 bin 833),İtalya (77 bin 911),Fransa (67 bin 431),Rusya (60 bin 911),İran (56 bin 18),İspanya (51 bin 874),Kolombiya (45 bin 431),Arjantin (44 bin 273),Almanya (40 bin 401),Peru (38 bin 145),Güney Afrika (32 bin 425),Polonya (30 bin 574),Endonezya (23 bin 753),Türkiye (22 bin 450),Belçika (19 bin 992),Ukrayna (19 bin 588),Şili (16 bin 974),Kanada (16 bin 707),Romanya (16 bin 506),Ekvador (14 bin 165),Irak (12 bin 877),Çekya (12 bin 800),Hollanda (12 bin 171),Pakistan (10 bin 598) ve Macaristan (10 bin 440)."