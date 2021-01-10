İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.