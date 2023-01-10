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Haberler Yaşam Süper Loto 10 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

10 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar saat 21.30'da belli olacak. İşte 10 Ocak 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 10.01.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
10 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 10 Ocak 2023 Süper Loto çekilişine dair tüm merak edilenler haberimizde...

10 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da belli olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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