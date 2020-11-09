10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel "Ata'ya Minnet" şarkısı - MUĞLA

Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 müzik öğretmeni, söz ve müziği Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait "Ata'ya Minnet" adlı şarkıyı söyledi.Aranjörlüğünü Gürdal Karagöz'ün yaptığı eserin klip çekimleri de tamamlandı.Şarkı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medya platformlarına yüklenerek izleyenlerin beğenisine sunuldu.

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