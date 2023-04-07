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10 milyar TL'lik vurgun! 18 ilde 'forex' operasyonu!

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'Forex' yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Şüphelilerin 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Ülke genelindeki operasyonlar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Giriş: 07.04.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
10 MİLYARLIK VURGUN! Son dakika: 10 milyar TL'lik vurgun! 18 ilde 'forex' operasyonu! - Güncel haberler
10 milyar TL'lik vurgun! 18 ilde 'forex' operasyonu!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden tespit edilen 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

POLİS HELİKOPTERLERİ DESTEK VERDİ

DHA'da yer alan habere göre operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

LÜKS SİTEYE BASKIN YAPILDI

Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Baskın sonucu ekipler evde arama yaptı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

10 MİLYAR TL'LİK VURGUN BELİRLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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