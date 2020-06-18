10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - ŞANLIURFA

Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekler, ekiplerce düştükleri kuyudan kurtarıldı.

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