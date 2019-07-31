10 kişinin kesişen hayatı

'The Hardest Thing' adlı Türk filminin çekimlerine Makedonya'da başlandı. Serdar Akar'ın yönettiği filmde başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Halil Ergün ve Bülent Şakrak paylaşıyor.

NTC Medya ve Sektör Film'in ortak yapımı olan 'The Hardest Thing', 10 farklı kişinin kesişen hayat hikâyelerini konu ediniyor. 'Her şey kötü giderken daha ne kadar kötü olabilir? Bir insan en fazla ne kadar trajedi ve zorluk taşıyabilir?' fikrinden yola çıkılarak senaryolaştırılan filmin adının İngilizce olmasının nedeni yurt dışında da gösterime girecek olması.