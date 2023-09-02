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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10. katın penceresinden düşen öğretmen öldü!

        10. katın penceresinden düşen öğretmen öldü!

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki evinin penceresinden düşen 40 yaşındaki öğretmen Songül Ü., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:12
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        10. katın penceresinden düşen öğretmen öldü!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Sıla Sokak üzerinde meydana gelen olayda; öğretmen Songül Ü. (40), ikamet ettiği 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu görmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Songül Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Songül Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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