10. katın penceresinden düşen öğretmen öldü!

REKLAM advertisement1

Kayseri'de edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Sıla Sokak üzerinde meydana gelen olayda; öğretmen Songül Ü. (40), ikamet ettiği 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu görmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Songül Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Songül Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.