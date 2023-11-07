10 Kasım tatil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu yıl da aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da anma törenleri ve etkinliklerle anılacak. Bu yıl yapılacak törenler için hazırlık yapacaklar merak içerisinde "10 Kasım resmi tatil mi?" ve "10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen "10 Kasım tatil mi?" sorusunun cevabı...