10 Kasım tatil mi? 10 Kasım'da plan yapacaklar dikkat!
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da hüzün ve özlemle anılıyor. Peki, anma töreni ve programların yapıldığı 10 Kasım tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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10 Kasım tatil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu yıl da aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da anma törenleri ve etkinliklerle anılacak. Bu yıl yapılacak törenler için hazırlık yapacaklar merak içerisinde "10 Kasım resmi tatil mi?" ve "10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen "10 Kasım tatil mi?" sorusunun cevabı...
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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.
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10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım çeşitli etkinliklerle geçecek. Başta da belirttiğimiz gibi 10 Kasım resmi tatil olmadığı için çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Bununla birlikte saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleşecek.
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