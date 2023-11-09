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        Haberler Gündem 10 KASIM ŞİİRLERİ | 10 Kasım'a özel Atatürk 10 Kasım şiirleri (İlkokul, ortaokul için duygusal, anlamlı 2, 3, 4, 5 kıta Atatürk şiirleri)

        10 Kasım'a özel Atatürk şiirleri! En özel ve güzel Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri

        10 Kasım mesajları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medyada paylaşım yapacaklar ve ödev hazırlayacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Atatürk resimli 10 Kasım mesajları en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Atatürk resimli 10 Kasım mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:59
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        • 1

          10 Kasım şiirleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyenler ve dev yapacak öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte ilkokul, ortaokul için duygusal 2, 3, 4, 5 kıta 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri

        • 2

          10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

          Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

          Kalbimde büyük sevgin.

          Adın düşmez dilimden

          İzinden yürüyorum,

          “Türk’üm, doğruyum’’ derken

          Sen büyük Türk, Atatürk!

          Aydınlık bir ufuksun

          Küçücük yüreğime,

          Sığmayan gururumsun.

        • 3

          Atamız Şiiri

          O sabah güneş başkaydı

          Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

          İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

          Ağlıyorlardı...

          O sabah 1938 sabahı

          Saat tam dokuzu beş geçe

          Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

          Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

          Her şey o sabah oldu, işte o sabah

        • 4

          Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

          Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

          Ekmeğim ak suyum berraksa,

          Ağaçlar çiçek açıyor

          Topraklar ısınabiliyorsa,

          Sesim gür çıkıyor

          Özgür özgür bakabiliyorsam,

          Sen varsın gözbebeklerimde

          Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

          Yazabiliyorsam gönlümce

          Okuyabiliyorsam...

          Kazabiliyorsam toprağımı

          Gün ışığında çapa kürek elde,

          Çalışabiliyorsam gece gündüz

          Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

          Sen varsın yüreğimde

          Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        • 5

          10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

          Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

          Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

          Ulusun egemen olduğunu

          Özgür olduğunu

          Haykıracağım haykıracağım işte,

          Senin sustuğunca!

          Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

          Ana baba oğul kız,

          Dere tepe bucak köy,

          Yeryüzü yaşamalarımla değil

          Oralarda, Senin gittigince!

          Atatürk, taşıyacağım

          Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

          Senin taşıdığını;

          Yurdun gök ülküsü

          Dalgalanırken,

          Senin bayrağını yücelteceğim.

          Senin çıktığınca.

        • 6
        • 7

          Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

          Ulu rüzgâr esmedikçe

          Yaşamak uyumak gibi.

          Kişi ne zaman dinç;

          Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

          Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

          Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

          Ekmek olmak için önce

          Buğday olmak gibi.

          Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

          Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

          Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

          Her ışık-kaynak gibi.

          En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

          Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

          Daha da yakınsın, daha da sıcak

          Bıraktığın toprak gibi.

          Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

          Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

          Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

          Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        • 8

          10 Kasım Şiiri

          Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

          Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

          Albayrak yarıda, durur direğim

          Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

          Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

          Her gün şehit geldi, millet kahroldu

          Şehit anaları saçların yoldu

          Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

          Güneşler tutuldu, ayda karardı

          Ağladı ulusun bahtı karardı

          10 Kasımda ulus sana ağladı

          Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

          Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

          Savaşın sonunda zafere erdin

          Sana yas tutuyor, şimdi milletin

          Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

          Gündüz güneş idin, gecede aydın

          Bütün devrimleri ülkeye yaydın

          On kasım da aramızdan ayrıldın

          Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        • 9

          Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

          Ulu rüzgâr esmedikçe

          Yaşamak uyumak gibi.

          Kişi ne zaman dinç;

          Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

          Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

          Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

          Ekmek olmak için önce

          Buğday olmak gibi.

          Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

          Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

          Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

          Her ışık-kaynak gibi.

          En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

          Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

          Daha da yakınsın, daha da sıcak

          Bıraktığın toprak gibi.

          Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

          Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

          Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

          Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        • 10
        • 11

          Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Ben de yaşıyorum demek,

          İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Elele

          Yanınızdayım

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Daha ferah içim,

          Gök daha geniş denizler daha geniş,

          Vatan ya vatan,

          Vatan sonsuzluktan gelmiş

          Sonsuzluğa açılan yol

          Vatan siz.

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Bilin ki

          Ben de yaşarım,

          Bir sevinç düştü mü içinize

          Bir keder düştü mü içinize

          Bilin ki

          Aranızda ben varım.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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