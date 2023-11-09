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        Haberler Gündem 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ilkokul, ortaokul, liselerde okullar tatil mi, yarın yarım gün mü?

        10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?

        10 Kasım resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? soruları milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer alıyor. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı törenlerle geçirilecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılacak. İşte Türkiye'deki resmi tatiller takvimi ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okulları ve iş yerlerinin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 00:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 00:34
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü 10 Kasım günü törenlerle anılacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma ve iş takvimine göre Atatürk haftası nedeniyle 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinler düzenlenecek. Öğrenciler ve kamu çalışanları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da ilkokul, ortaokul, liselerde okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

        • 3

          10 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

          10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yarım gün olmuyor. 10 Kasım'da okul ve iş yerleri tam gün faaliyet gösteriyor.

        • 4

          10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım çeşitli etkinliklerle geçecek. Başta da belirttiğimiz gibi 10 Kasım resmi tatil olmadığı için çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Bununla birlikte saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleşecek.

        • 5

          2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        • 6

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

          Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

          Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

          Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

          Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

          Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

          Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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