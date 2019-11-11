11 KASIM 2019
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10 Kasım Pazar reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu? İşte o dizi birinci

10 Kasım Cumartesi 2019 reyting sonuçları tüm dizi severler tarafından merak konusu oldu. Şampiyon, Aşk Ağlatır, Savaşçı mı reytinglerde birinci geldi? Sorusu cevap bulmuş oldu. İşte 10 Kasım reyting sonuçları

11.11.2019 - 13:01 | Güncelleme: Televizyon
10 Kasım Pazar reyting sonuçları

10 Kasım 2019 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Şampiyon, Aşk Ağlatır, Savaşçı  Pazar gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

10 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

(AB)

 

 

SIRA

BAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX10-11-201919:00:0219:58:41HABER PROGRAMLARI7.2221.5
2O SES TURKIYETV810-11-201920:48:4124:18:49EGLENCE PROGRAMLARI6.0416.01
3COK GUZEL HAREKETLER 2KANAL D10-11-201920:59:3123:42:30EGLENCE PROGRAMLARI4.9212.39
4SAVASCIFOX10-11-201920:57:2824:17:30DIZILER4.7812.51
5COK GUZEL HAREKETLER 2 OZETKANAL D10-11-201920:00:5520:59:20EGLENCE PROGRAMLARI4.2810.83
6SAVASCI (OZET)FOX10-11-201920:00:0720:57:23DIZILER3.819.77
7ASK AGLATIRSHOW TV10-11-201920:43:5323:42:40DIZILER3.669.22
8HAVA DURUMUKANAL D10-11-201920:00:2320:00:37HABER PROGRAMLARI3.479.45
9SHOW ANA HABERSHOW TV10-11-201918:52:4920:00:04HABER PROGRAMLARI3.179.55
10O SES TURKIYE OZETTV810-11-201918:44:2320:48:41EGLENCE PROGRAMLARI3.148.87
11SAMPIYONTRT 110-11-201920:56:4924:16:28DIZILER3.18.08
12ASK AGLATIR (OZET)SHOW TV10-11-201920:00:1520:43:53DIZILER3.047.94
13KIZIL ELMAS (Y.S)STAR TV10-11-201920:14:0221:52:45FILMLER2.967.22
14MUCIZE DOKTOR (TKR)FOX10-11-201911:17:4213:30:03DIZILER2.613.12
15KIMSE BILMEZATV10-11-201920:44:3824:15:49DIZILER2.556.64
16ATV ANA HABERATV10-11-201919:00:0219:52:08HABER PROGRAMLARI2.517.49
17KANAL D HABER HAFTA SONUKANAL D10-11-201918:57:2020:00:11HABER PROGRAMLARI2.397.08
18SICAK GELISMEKANAL D10-11-201918:40:1118:57:20HABER PROGRAMLARI2.367.97
19SAMPIYON (OZET)TRT 110-11-201920:01:1820:56:49DIZILER2.195.54


Total Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1SAVASCIFOX10-11-201920:57:2824:17:30DIZILER7.218.39
2GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX10-11-201919:00:0219:58:41HABER PROGRAMLARI6.2617.17
3O SES TURKIYETV810-11-201920:48:4124:18:49EGLENCE PROGRAMLARI5.2213.42
4SAVASCI (OZET)FOX10-11-201920:00:0720:57:23DIZILER4.9111.77
5SHOW ANA HABERSHOW TV10-11-201918:52:4920:00:04HABER PROGRAMLARI4.6412.83
6ASK AGLATIRSHOW TV10-11-201920:43:5323:42:40DIZILER4.5211.17
7COK GUZEL HAREKETLER 2KANAL D10-11-201920:59:3123:42:30EGLENCE PROGRAMLARI4.310.59
8COK GUZEL HAREKETLER 2 OZETKANAL D10-11-201920:00:5520:59:20EGLENCE PROGRAMLARI4.129.81
9ASK AGLATIR (OZET)SHOW TV10-11-201920:00:1520:43:53DIZILER3.628.78
10HAVA DURUMUKANAL D10-11-201920:00:2320:00:37HABER PROGRAMLARI3.418.58
11KIMSE BILMEZATV10-11-201920:44:3824:15:49DIZILER3.368.52
12ATV ANA HABERATV10-11-201919:00:0219:52:08HABER PROGRAMLARI3.289
13O SES TURKIYE OZETTV810-11-201918:44:2320:48:41EGLENCE PROGRAMLARI2.977.74
14SAMPIYONTRT 110-11-201920:56:4924:16:28DIZILER2.947.49

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