10 Kasım 2019 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Şampiyon, Aşk Ağlatır, Savaşçı Pazar gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

10 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

(AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE 1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 10-11-2019 19:00:02 19:58:41 HABER PROGRAMLARI 7.22 21.5 2 O SES TURKIYE TV8 10-11-2019 20:48:41 24:18:49 EGLENCE PROGRAMLARI 6.04 16.01 3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 10-11-2019 20:59:31 23:42:30 EGLENCE PROGRAMLARI 4.92 12.39 4 SAVASCI FOX 10-11-2019 20:57:28 24:17:30 DIZILER 4.78 12.51 5 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 10-11-2019 20:00:55 20:59:20 EGLENCE PROGRAMLARI 4.28 10.83 6 SAVASCI (OZET) FOX 10-11-2019 20:00:07 20:57:23 DIZILER 3.81 9.77 7 ASK AGLATIR SHOW TV 10-11-2019 20:43:53 23:42:40 DIZILER 3.66 9.22 8 HAVA DURUMU KANAL D 10-11-2019 20:00:23 20:00:37 HABER PROGRAMLARI 3.47 9.45 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10-11-2019 18:52:49 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 3.17 9.55 10 O SES TURKIYE OZET TV8 10-11-2019 18:44:23 20:48:41 EGLENCE PROGRAMLARI 3.14 8.87 11 SAMPIYON TRT 1 10-11-2019 20:56:49 24:16:28 DIZILER 3.1 8.08 12 ASK AGLATIR (OZET) SHOW TV 10-11-2019 20:00:15 20:43:53 DIZILER 3.04 7.94 13 KIZIL ELMAS (Y.S) STAR TV 10-11-2019 20:14:02 21:52:45 FILMLER 2.96 7.22 14 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX 10-11-2019 11:17:42 13:30:03 DIZILER 2.6 13.12 15 KIMSE BILMEZ ATV 10-11-2019 20:44:38 24:15:49 DIZILER 2.55 6.64 16 ATV ANA HABER ATV 10-11-2019 19:00:02 19:52:08 HABER PROGRAMLARI 2.51 7.49 17 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 10-11-2019 18:57:20 20:00:11 HABER PROGRAMLARI 2.39 7.08 18 SICAK GELISME KANAL D 10-11-2019 18:40:11 18:57:20 HABER PROGRAMLARI 2.36 7.97 19 SAMPIYON (OZET) TRT 1 10-11-2019 20:01:18 20:56:49 DIZILER 2.19 5.54



Total Reyting Sonuçları