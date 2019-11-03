Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenen 10 Kasım tarihinin, hangi güne denk geleceği insanlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım ne zaman? İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...

10 KASIM HANGİ NE ZAMAN 2019?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı olan 10 Kasım'ın hangi güne denk geleceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 10 Kasım Pazar gününe denk geliyor.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI (10 KASIM 1938)

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

10 KASIM

10 Kasım 1938,

Günlerden Perşembe.

Atatürk'üm ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe.

Çökmüş bir matem havası,

Milletimin üstüne,

Gözyaşları sel olmuş

Akmış Marmara Denizi'ne

Herkes akın akın,

Dolmabahçe'ye koşmuş,

Büyük kurtarıcı artık,

Aramızdan ayrılmış.

Atatürk'süz yaşamak,

Çok zor gelse de millete,

Kalplerde yaşatılmış,

O veciz sözleriyle.

Emanet etmiş bizlere,

Kurduğu cumhuriyeti.

Var oldukça bu dünya,

Bilmeliyiz kıymetini.

10 Kasım Yolculuğu

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın işlediği bayrak.

On sekiz numaralı top arabasıyla

Efem, Rasattepe’ ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,

Kurşun tabutları “zırh” diye giymiş.

Selâma durmuş yolunda ağaçlar,

Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,

Pelerini rüzgarda alev alev.

Eli, kılıç kabzasında olmalı…

Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın göz nuru bayrak.

On sekiz numaralı top namlusundan

Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

MUSTAFA KEMAL SESLENSE

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Ben Mustafa Kemal'im.

Büyük büyük denizlerim vardır benim

Hürriyeti içmiş dalgalarım.

Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

Ulusumun yarınında sevincim

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Karanlığı deler gözlerim.

Dalgalara binip gelmiş kahraman,

Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...

Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan

İşte benim...

Ben...

Mustafa Kemal...

Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda

Deyip, öyle girdim savaşa

Komut verdim

Şahlandı cümle vatan

Boğdum kör talihi zindanında.

Bahtı gülen anaları yurdumun

Gökleri, dağları, denizleri

Yarınları, güvenip de uyuduğum

Aslan yeleli ışığı sınırlarımın

Mehmetleri

Tutun ellerinden yüreklerinizin

Sevgilerinizle beni yıkayın.

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından gelir sesim

Sevdiğim

Bir tanem

Türkiye'lim

Sen varoldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

Sen var oldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe

Atam dolma bahçede

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben Atama doymadım

Doysun kara topraklar

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

ATATÜRK’ÜN SESİ



Atatürk'ün sesi

Bazen Erzurum Kongresi

Bazen Sivas

Bazen Anadolu'da sert bir rüzgar

Atatürk'ün sesi

Bazen Ankara'da ilk Millet Meclisi

Bazen Orta Anadolu'da kartal

Bazen Akdeniz'de tatlı bir rüzgar

Atatürk'ün sesi

Gökyüzünde ak bir bulut

Bazen önünde İzmir'e ordular akar

Bazen Akdeniz'de bir kartal

Atatürk'ün sesi

Bazen devrimlerin alfabesi

Bazen Cumhuriyetin gür sesi

Bazen Menemen'de deli bir rüzgar

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.