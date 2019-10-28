10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te gözlerini hayata yuman ulu önder Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk için her sene yas tutuluyor. Atatürk'ü anmak için her sene 10 Kasım saat 09.05'te çalan sirenle hayat 2 dakikalığına duruyor. Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçiliyor. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indiriliyor. Vatandaşlar da ulu önderin naaşının bulunduğu Anıtkabir'e akın ediyor. 10 Kasım ile ilgili detaylar haberimizde...

10 KASIM NE ZAMAN; HANGİ GÜN?

10 Kasım bu sene Pazar gününe denk geliyor.