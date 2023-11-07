Resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerini paylaşın!
Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü; Türkiye'yi çağdaş bir cumhuriyet olarak yeniden inşa ederken, ulusal bağımsızlığı ve modern değerleri ön planda tutan Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadelenin hatırlatıcısı olarak görülmektedir. Bu özel günde yeni, farklı, en güzel, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı 10 Kasım her yıl Atatürk'ü Anma Günü olarak anılıyor. Her yıl Türkiye'de ve yurt dışında pek çok etkinlik ve törenle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz mirası yad ediliyor. Bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenler yeni, farklı, en güzel, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerini paylaşıyor. İşte 2023 10 Kasım mesajları ve sözleri çeşitleri...
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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyoruz. Onun önderliğindeki devrimlerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımız her daim devam edecek. #10Kasım"
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"10 Kasım, Türk milleti için bir yas günüdür. Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. O'nun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Minnettarız."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nde, O'nun Türk milletine armağan ettiği çağdaşlık ve özgürlük değerlerini hatırlamak ve yaşatmak için bir aradayız. Büyük önderi saygı ve sevgiyle anıyoruz."
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"Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edelim."
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"10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büyük önderi minnetle anıyor, onun izinde yürümeye devam ediyoruz."
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"Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde, onun önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya kararlıyız. Minnet ve saygıyla anıyoruz."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'nin kurucu değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma günüdür. O'nun bize bıraktığı mirası koruma sorumluluğunu unutmayalım."
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"10 Kasım, bir lideri değil, bir devrimciyi, bir öğretmeni, bir vizyoneri anma günüdür. Atatürk'ün mirası önümüzdeki yıllara ışık tutmaya devam edecek."
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"Büyük önder Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve önderliği sayesinde Türkiye, çağdaş dünyayla bütünleşti. Onun adını yaşatmak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz."
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"Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. O'nu saygı ve minnetle anıyor, onun gösterdiği yolda ilerliyoruz. #10Kasım"
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki devrimlerle aydınlanmış bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz."
"Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. O'nun vizyonu ve liderliği Türkiye'nin teminatıdır."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. O'nun mirasına sahip çıkarak, Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayabiliriz."
"Büyük önder Atatürk, milletimize çağdaşlık ve özgürlük getiren bir liderdir. O'nun prensiplerine bağlı kalarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak görevimizdir."
"Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun liderliği, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor."
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"10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve onun mirasını yaşatma günüdür. O'nun ilke ve inkılaplarıyla gurur duyuyoruz."
"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin geçmişiyle gurur duyduğu ve geleceğe umutla baktığı bir gündür. O'nun bize bıraktığı mirası koruyarak, ülkemizi daha da aydınlık yarınlara taşıyalım."
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"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini hatırlatır. O'nun önderliğindeki büyük zaferler, bize güç ve ilham veriyor."
"10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüdür. Onunla gurur duyuyor ve Türkiye'yi onun değerleri doğrultusunda daha da güçlendirmek için çalışıyoruz."
"Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. O'nun ilke ve inkılapları, Türkiye'nin çağdaş dünyada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlar."
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