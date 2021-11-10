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10 Kasım mesajları, sözleri, şiirleri RESİMLİ Atatürk sözleri ve mesajları

10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde özlemlerini paylaşmak ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını göstermek için 10 Kasım mesajları, sözleri, şiirlerini araştırıyor. Merak edenler için resimli Atatürk mesajları, şiirleri ve sözlerini haberimizde derledik. İşte o mesajlar...

10.11.2021 - 08:20 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

     

  • Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

     

  • Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

     

  • Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

     

  • Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır

     

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