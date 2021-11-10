Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

10 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu saat 19.00'dan sonra resmi olarak yayınlanıyor.

9 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada; "

Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,68 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1293 artışla 755 bin 724’e yükseldi.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gelecek yılın sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasını tamamlamayı hedefliyor.

İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüs aşısının sağlık personeli için zorunlu olacağı duyuruldu.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Bilimsel Araştırmalar Direktörü Christian Karagiannidis, yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının gelecek haftalarda iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.