Vatandaşlar her gün güncel korona virüs vaka ve vefat sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, en güncel koronavirüs tablosunu resmi internet sayfasında yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarıyor. 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika coronavirüs haberleri...

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

10 Kasım koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

9 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde, ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın."

Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde ekipler park, bahçe, sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Denetimlerde maske takmayan 23 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uymadığı gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 2 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Bolu Valisi Ümit halk pazarında megafonla koronavirüs uyarısı yaptı

Bolu'da yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde halk pazarında yapılan denetime katılan Vali Ahmet Ümit, megafonla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İhsaniye Mahallesi'nde halk pazarında zabıta ve polis ekiplerince yürütülen denetimlere katılan Vali Ümit, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Denetim sırasında eline megafon alan Ahmet Ümit, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

İstanbul'da toplu taşıma araçları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi

İstanbul Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve taksiler, maske, mesafe ve hijyen önlemleri doğrultusunda denetlendi.

Ekipler, araçlara ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günde 218 evde karantina uygulaması başlatıldı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde Kovid-19 vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

Brezilya'da, aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor. Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı'nın, kapsamı genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar uygulanacağını duyurdu.

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.