10 Kasım'da neden siren sesi çalınır? Siren seslerinin anlamı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyoruz. Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler bir dakika boyunca çalınır ve saygı duruşuna geçilir. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde neden sirenler çalınır?
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Her yıl Türkiye'de 10 Kasım saat 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına duruyor ve tüm vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.
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10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALAR?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9:05 geçe gelen siren sesi sonrası 1 dakikalık saygı duruşuna geçilir.
Siren sesleri belediye binaları, okul binaları ya da ilin idari birimlerinin hoparlölerinden verilir.
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10 KASIM'DA NELER YAŞANDI?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı 1938'in ilk zamanlarında Gazi Mustafa Kemal'e siroz hastalığı teşhisi kondu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve tedavi uygulanmaya başlandı.
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Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde TBMM'nin açılışına hastalığı nedeniyle katılamadı. Uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.
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16 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Atatürk'ü son kez görmek isteyenler Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938'de Ankara'ya gönderildi.
21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. 10 Kasım 1953 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşındı.