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10 Kasım'da hangi yollar kapalı olacak? 10 Kasım'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

10 Kasım'da hangi yollar kapalı olacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle Ankada'da bazı yollar trafği kapalı olacak. Ankara'da ikamet edip işe ve okula gitmek zorunda olanlar, trafiğe kapalı olan yollar için İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları bekliyor. İşte 10 Kasım 2022 trafiğe kapalı olan yollar...

Giriş: 09.11.2022 - 23:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında yurdumuz birçok yerinde çeşitli törenlerle anılacak. 10 Kasım Perşembe günü birçok yol anma törenleri sebebiyle trafiğe kapalı olacak. Peki 10 Kasım'da hangi yollar kapalı olacak?  10 Kasım'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte detaylar...

  • 10 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle yarın Anıtkabir'de anma töreni düzenleneceği bildirildi.

     

  • Bugün saat 05.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

     

    Mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

     

  • 10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    Her yıl olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde otobüs, metro, metrobüs, vapur gibi toplu taşımalar ücretsiz olmayacak ve normal tarife ile hizmet verecek.

     

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