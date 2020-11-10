Başkentte 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ankara Valiliği, Ankara'da 10 Kasım 2020'de trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Peki, 10 Kasım'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 10 Kasım 2020 trafiğe kapalı olan yollar...

10 KASIM'DA TARFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım 2020 Salı günü Anma Törenleri düzenlenecektir.



İlimizde düzenlenecek programlarla ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 10 Kasım 2020 Salı günü saat 06.30’dan itibaren;



Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokakların çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiği kapatılacaktır.



Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur."