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        Haberler Gündem 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve günleri: 10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde büyük özlem ve sevgiyle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Ziyaretçi akınına uğrayacak olan Anıtkabir'in ziyaret saatleri ve günleri hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:23
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından tam 85 sene geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da binlerce kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri başında ziyaret edecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle "Anıtkabir kaçta açılıp kapanıyor?" sorusu gündeme geldi. Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen binlerce kişi için Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerini paylaştık. İşte detaylar...

        • 2

          10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

          10 Kasım, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Ziyaretçi akınına uğrayacak olan Anıtkabir, 10 Kasım'da saat 09:00'da açılacak ve 16:00'da kapanacak. Anıtkabir, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçileri kabul ediyor.

        • 3

          ANITKABİR ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

          1 Şubat - 14 Mayıs | 09.00 - 16.30

          15 Mayıs - 31 Ekim | 09.00 - 17.00

          1 Kasım - 31 Ocak | 09.00 - 16.00

        • 4

          ANITKABİR'İN TARİHÇESİ

          Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer için vasiyette bulunmamıştı.

          1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir. Türk Ulusunun Ona karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin en anlamlı eseridir. Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.

        • 5

          Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.

          Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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