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İstanbul Emniyeti dikkat çeken bir operasyona imza attı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, usulsüz şekilde engelli raporu çıkartılmasını sağladığı belirlenen bir suç örgütü çökertildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova’da 114 şüpheliye yönelik “sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik” suçlarından operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 103 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.