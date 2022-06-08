BİM 10 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? 10 Haziran BİM kataloğunda Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu, ABS Valiz, Otomatik Çadır, Stanley Outdoor Termos, Kampçı Yemek Pişirme Seti, Cibinlikli Hamak ve daha bir çok ürün alıcı ile buluşacak. İşte, 10 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu…