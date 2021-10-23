2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 10. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu hafta şimdiye dek oynanan maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2-1 Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor 2-1 Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK 1-1 GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe 0-1 Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU