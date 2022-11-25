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Haberler Gündem 3. Sayfa 10 gündür haber alınamıyor

Babası evinden çıkıp hızla uzaklaştığını gördü, 10 gündür haber yok

Adana'da, 10 gün önce evinden çıkan Ali Demir'den haber alınamıyor. Oğlunun kaybolduğu gün evinden çıkarken gördüğünü ve arkasından seslendiğini, hızla uzaklaşmasıyla endişelendiğini belirten baba Cuma Demir, oğlunun evine dönmemesi üzerine durumu polise bildirdiklerini belirterek, "Devletimizden ve milletimizden oğlumun bulunması için yardım istiyorum. Oğlumun yerini bildirenlere 5 bin lira vereceğim" dedi

Giriş: 25.11.2022 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
10 gündür haber alınamıyor
10 gündür haber alınamıyor
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AA

Adana'da, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ali Demir (31), 15 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Demir'e ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Baba Cuma Demir, oğlunun kaybolduğu gün evinden çıkarken gördüğünü ve arkasından seslendiğini, hızla uzaklaşmasıyla endişelendiğini belirtti.

"OĞLUMUN BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Oğlunun evine dönmemesi üzerine durumu polise bildirdiklerini kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Oğlumun evden çıktıktan sonra yaklaşık 7 bin lira değerindeki cep telefonunu ikinci el telefon satışı yapan bir kişiye 3 bin liraya sattığını öğrendim. Ailemle birlikte her yeri aradık ama oğlumun izine ulaşamadık. Oğlum şimdiye kadar hiç evine gelmemezlik yapmadı. Devletimizden ve milletimizden oğlumun bulunması için yardım istiyorum. Oğlumun yerini bildirenlere 5 bin lira vereceğim. 10 gündür ne uyuyabiliyoruz ne de yemek yiyebiliyoruz. Ailece oğlumdan gelecek iyi haberi bekliyoruz."

Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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