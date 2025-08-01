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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 gün sonra fındık bahçesinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kaybolduktan 10 gün sonra fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

        Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 gün önce gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Metin Uzun'un fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:42
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        10 gün sonra fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilçe Mahallesi'nde yaşayan Metin Uzun (65), 10 gün önce gezmek için evinden çıktı.

        İleri derecede böbrek rahatsızlığı ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Uzun eve geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler arama çalışma yürütürken, yakınları da çevreye afişler astı.

        Yapılan çalışmalarda Uzun'un, evinden 4 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu. Uzun'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #trabzon haberleri
        #Araklı
        #Son dakika haberler
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