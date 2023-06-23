10 genç sanatçıdan sergi

Küratörlüğünü Taner Yılmaz’ın üstlendiği ve 10 genç sanatçıyı bir araya getiren 'Without Boundaries' sergi 14 Eylül'e kadar Muse Contemporary Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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'Without Boundaries' sergisi 10 genç sanatçıyı bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Taner Yılmaz’ın üstlendiği sergide Ali Topaoğlu, Artem Martis, Buğra Erol, Büşra Kölmük, Derin Öztürk, Dilan Tanburoğlu, Halise Karakaya, Melis Baçaru, Tuba Geçgel ve Zekican Kaya farklı disiplinlerden eserleriyle yer alıyor.

50’nin üzerinde eserin yer aldığı sergide yer alan her sanatçı korkusuzca hayal gücünün derinliklerini keşfediyor, geleneksel normlara meydan okuyor ve izleyicileri yaratıcılığın sınırlarını keşfetmeye davet ediyor. Birbirinden farklı eserler yine Cubo’nun 2023’teki en iddialı renklerinden olan Pasifik ve Galata ile Beyaz duvarlar üzerinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Farklı medyumların yer aldığı seçkiye Ali Topaloğlu, hayatta karşılaştığımız zorlukları tasvir eden ve ciddiyetin çarpıklığını vurgulamayı amaçlayan hicivli resimleri, Derin Öztürk ruhsal uyanış yolundaki deneyimlerini, renklerin canlılığını ve enerjisini kullanarak aktardığı karikatüristik çalışmaları, Dilan Tanburoğlu farklılıkların özünde bir bütünü oluşturduğu ve asıl güzelliğin kusurlarda olduğunu vurgulayan ve siyahi modelleri kullandığı portreleri ve Zekican Kaya çarpıcı renk paleti ve çeşitli kontrastlıklarla zenginleştirerek yarattığı illüzyonik etkili işleriyle katılıyorlar.

Melis Baçaru

Sergi, farklı doku ve malzemelerden oluşan eserleri bir araya getirerek izleyicilerin dikkatini çekiyor. Genç heykeltıraş Artem Martis İleri dönüşüm prensibiyle atık camlardan yaptığı heykellerle geçirgenlik kavramını vurgularken Büşra Kölmük Edepsiz serisinden metal sütyen ve külot heykelleriyle ilgi çekiyor. Ahşap, keten ve polymer kullanarak yarattığı üç boyutlu tuval işleri ile özgün bir çizgisi olan Halise Karakaya, cam ve akriliği birlikte kullanarak sanat tarihinden ünlü eserleri yeniden yorumlayan Melis Baçaru, renkli punch dokuma işleri ile Tuba Geçgel sergiye genç ve dinamik bir nefes katıyorlar.

Buğra Erol

Kavramsal ve çarpıcı işleriyle tanınan multidisipliner sanatçı Buğra Erol ise sergide yer alan işleriyle dünyadaki sorunlu konumumuzu birçok psikolojik ve sosyopolitik boyutta eleştirel bir şekilde gözden geçirerek ciddi bir aktivist olarak çevre suçlarına karşı tutumuna da işaret ediyor.

Sergi tüm sanatseverleri 16 Eylül'e kadar Muse Contemporary Sanat Galerisi’ne bekliyor.

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