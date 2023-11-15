Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm öğrencileri yakından ilgilendiren 10 GB ücretsiz internet desteği ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. 26 yaştan küçük öğrenciler için geçerli olacak kampanya ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik. İşte, başvuruların tarihi ve başvuru şartlarına dair ayrıntılar...