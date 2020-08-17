10 ev karantinaya alındı - BİLECİK

Valilikten yapılan açıklamada, il dışındaki akrabalarını ziyaret ettikten sonra köye dönen bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle Bilecik Devlet Hastanesine başvurduğu bildirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin yaşadığı 10 evde karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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