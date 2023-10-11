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        Haberler Televizyon 10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

        10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 10 Ekim Salı yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:20
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        • 1

          Reyting sonuçları 10 Ekim Salı günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte, 10 Ekim reyting sonuçları:

        • 2

          10 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 YABANI

          2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          3 ESRA EROL'DA

          4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          6 ATV ANA HABER

          7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

          8 YABANI (OZET)

          9 UC KIZ KARDES

          10 KANAL D ANA HABER

        • 3

          10 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 AILE

          3 YABANI

          4 AILE (OZET)

          5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

          8 UC KIZ KARDES

          9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

          10 YABANI (OZET)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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