İşte en güncel koronavirüs tablosu!

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Koronavirüs Türkiye tablosu hasta sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından son açıklamayı dün yaptı. İşte son Türkiye koronavirüs tablosu ile 10 Ekim corona virüs hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili detaylar.

10 EKİM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Ekim tarihli koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı, açıklandığı anda haberimizde yer alacak.

9 EKİM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." şeklinde oldu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

İzmir'de Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde görev yapan Dr. Özgür Bakan, 1 ay önce yaptırdığı antikor testi sonucunda koronavirüsü atlattığını öğrendikten sonra, iyileşmeyi bekleyen Covid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu. Dr. Bakan, virüsü atlatmış herkesin 8 kez bağış yaparak, 16 kişiye şifa olabileceğine söyledi.

İzmir'de Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde 10 yıldır görev yapan Dr. Özgür Bakan (38),1 ay önce yaptırdığı antikor testi sonucunda Covid-19 geçirdiğini öğrendi. Kızılay'ın kan ve plazma bağışı servisinde görev yapan Dr. Bakan, hastalığı semptomsuz geçirdiği için şaşkınlık yaşadı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi olmak için plazma bağışı bekleyen koronavirüs hastalarının ve yakınlarının mücadelesinden etkilenen Dr. Bakan, Türk Kızılayı'na bağışçı olmak için başvurdu. Antikor testinden 28 gün sonra ilk bağışını yapan Dr. Bakan, virüsü atlatmış herkesin 8 kez bağış yaparak, 16 kişiye şifa olabileceğine söyledi. Dr. Bakan, "Plazma miktarı maalesef ihtiyacı karşılamıyor.

Sürekli olarak koronavirüsü atlatmış kişilere bağış için davetlerde bulunuyoruz. Ama ne yazık ki istediğimiz kadar plazma bağışçısı toplayamıyoruz. Kimisi bağış yaparsa antikoru azalır diye korkuyor, kimisi canının yanacağını düşünüyor. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Can acıtan bir işlem değil, antikorlarda gerileme olmuyor" diye konuştu.

'PLAZMA BAĞIŞI BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ'

Koronavirüsü ayakta geçirdiğini ve hiçbir şikayeti olmadığını aktaran Dr. Bakan, "Plazma bağışı vücudu rahatlatan bir işlem. 3 ay içerisinde 8 defa plazma bağışı yapabiliyorsunuz. Vücut yeniden üretiyor, günlük işlerinizde sıkıntı yaşamıyorsunuz. İhtiyaç olarak kan bağışının bile önüne geçebilecek durumda. Talepler fazla ama bağışçımız az. Normalde kan ve trombosit bağışçısıyım. Plazma bağışı yapmamın en büyük nedenlerinden biri de, bize hasta yakınlarının çok fazla müracaat etmesi. 28 günün sonunda şartların uyduğu ilk gün itibariyle bağış yaptım. Diğer insanlardan da bu şekilde duyarlı olmalarını bekliyorum. Plazma bağışçısı olmak bizim insanlık görevimiz. İhtiyaç ne yazık ki azalmıyor, tersine artıyor. Hepimizin başına gelebilir" dedi.

'BEN HİSSETMEDİM, ÇEVREMDEKİLERDEN BAZILARI SIKINTILI GEÇİRDİ'

Karantinaya alındığını ve sonrasında yapılan antikor testi sonucunda virüsü geçirdiği ortaya çıkan Yunus Emre Göktaş ise, "Çevremdeki arkadaşlarımda vardı. Ben geçirdiğimi anlamadım. Kimse kendine güvenmesin. Anneniz, babanız, çocuklarınız hiç hissetmeden atlatıyor olabilir. Size geçirebilir. Çevremde bazı insanların sıkıntılı şekilde hastalığı geçirdiğini gördüm. Yakın bir dostumun annesini kaybettik. İmkanı olan arkadaşlar lütfen bağış yapıp toplum sağlığına katkı sağlasın" diye konuştu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Büyük Britanyalı bisikletçi Simon Yates, İtalya Bisiklet Turu'ndan (Giro d'Italia) çekildi.

Mitchelton-Scott takımından yapılan açıklamada, bazı semptomların ardından 28 yaşındaki sporcuya dün koşulan 7. etap sonrasında test yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Yates'in karantinaya alındığı, test sonucu negatif çıkan diğer sporcuların ise tura devam edeceği ifade edildi.

Geçen ay Tirreno-Adriatico Turu'nda birinciliği elde eden Yates, İtalya Turu'nda liderin 3 dakika 52 saniye gerisinde 21. sırada bulunuyordu.

İtalya Turu'nun üçüncü ayağında parkur üzerindeki kırık şişenin bisiklet tekerliğini patlatması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen Büyük Britanyalı Geraint Thomas da turdan çekilmişti.