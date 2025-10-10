10 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
İzleyiciler her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularının yanıtını araştırıyor. Ulusal kanalların 10 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bugünkü yayın akışına göre TRT 1'de yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 108. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 10 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
23:20 Aynadaki Yabancı
02:00 Gözleri Karadeniz
04:30 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile
22:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
00:30 Çarpıntı
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Taşacak Bu Deniz
03:50 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Leman
22:30 Kıskanmak
01:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:15 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
