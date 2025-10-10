Kanalların 10 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de Kızılcık Şerbeti 108. bölümü ile nefes kesecek. Öte yandan TRT 1’de Karadeniz temalı yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Bu sebeple ‘’Bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...