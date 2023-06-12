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Haberler Yaşam 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yedi, televizyon kazandı

10 dakikada 2 kilodan fazla kiraz yedi, televizyon kazandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki geleneksel 'Uluderbent Kiraz Festivali'nde yapılan 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması'nda; 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci olarak, 82 ekran HD televizyon ödülünü kazandı

Giriş: 12.06.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yedi, televizyon kazandı
DHA

Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluderbent 3'üncü Kiraz Festivali' kapsamında, 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' yapıldı.

4'ü kadın 24 yarışmacının katıldığı yarışmada, 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci oldu. Gökçen'i, 2 kilo 50 gramla Onur Özdemir, 2 kilo ile de kardeşi Adem Gökçen izledi.

Yarışmada birinci olup 82 ekran HD televizyon kazanan Dursun Gökçen, normalde 3-3,5 kilo kiraz yiyebildiğini belirterek, "Bu nedenle yarışmada hiç zorlanmadım. Şimdi çekirdeğiyle yediğimiz için çok fazla tüketemedim" dedi.

Yarışmada ikinci olan Onur Özdemir, elektrikli süpürge ve ağabeyinden 117 gram daha az kiraz yiyip üçüncü olan Adem Gökçen ise mutfak robotuyla ödüllendirildi.

"EKONOMİYE KATKI"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin artık daha kapsamlı gerçekleştirildiğini belirterek, "Uluderbent'te 'Kiraz Festivali'nin, bu sene 3'üncüsünü yapıyoruz. En güzel kirazımızı seçtik. Bugün de kiraz yeme yarışmamız var. Kiraz sağlığa yararlı, kanı sulandırıyor, içinde antioksidanlar, vitaminlerce zengin bir meyvemiz. Bu bölgede gayet güzel kirazlar üreterek, ülke ekonomimize ve şehrimizin ekonomisine katkı sunuyor" diye konuştu.

Festival kapsamında Ece Mumay ve Ankaralı Ayşe konser verdi. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabı giyen Ankaralı Ayşe, izleyicilerin arasına inerek, şarkılarını alanı dolduranlarla birlikte söyledi.

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