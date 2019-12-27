27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkân kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Soygun anı, dükkânın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay saat 03.55 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan bir saat deposunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, plakası öğrenilemeyen bir araçla saat dükkanına gelen 6 şahıstan 3'ü önce güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Daha sonra deponun kapısını kıran 3 hırsız içeride bulunan 9 vitrindeki saatleri çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek çalışma başlattı.
'10 DAKİKADA SOYMUŞLAR'
Daha sonra açıklamalarda bulunan şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, "Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5, 6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır" dedi.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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