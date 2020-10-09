10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyadan çok sayıda fotoğraf sanatçısını buluşturan BursaFotoFest'in bu yıl teması "uzak/yakın" olarak belirlendi.
Küratörlüğünü Kamil Fırat’ın yaptığı festivalde, yerli ve yabancı usta fotoğrafçıların projeleri ile toplam 166 sergi, fotoğraf tutkunları tarafından sanal ortamda "www.bursaphotofest.org"dan takip edilebilecek.
Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BUFSAD) destekleriyle düzenlenen festival kapsamında organize edilen söyleşi ve atölye çalışmaları ise BursaFotoFest’in Youtube sayfasında yayımlanacak.
- Festivalde 18 farklı ülke yer alacak
Açıklamada Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin "uygarlık" olarak belirlenen temasının salgın sebebiyle "uzak/yakın" şeklinde değiştirildiğini belirtti.
Aktaş, festivalde 18 farklı ülkenin yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dünyanın en ünlü fotoğraf ajanslarından Panos Pictures’tan Tim Dirven 'Kaderin Dönüşümü' ve Hossein Fatemi 'Standoff at Standing Rock' çalışmalarıyla festivale zenginlik katacak. Bu yıl festivalin onur konuğu ise foto muhabiri Ozan Sağdıç. Ayrıca fotoğrafçı-yazar Merih Akoğul, fotoğrafçı İlyas Göçmen, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Ercan Arslan ve akademisyen Mustafa Bilge Satkın gibi usta isimler de sergileriyle yer alacak. Türkiye’den 22 farklı şehirden fotoğrafçıların sergileri etkinlikte yer alıyor. 16 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Youtube sayfasında canlı düzenlenecek açılış programıyla festival başlayacak. Bizler için de farklı bir deneyim olacak. Amacımız, Bursa’yı tanıtmak ve şehirdeki fotoğraf sevgisini ortaya koymak. Gelenek haline gelen BursaFotoFest’i iptal etmeden devam etmesini istedik."
- "Fotoğraflar bugünün tanığı olacak"
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kentin Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivallerinden birine ev sahipliği yaptığını anlattı.
BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise kentin önemli festivallerinden biri haline gelen BursaFotoFest’in 10. yılını kutlamanın gurur verici olduğunu ifade etti.
FotoFest Küratörü Kamil Fırat da dünyada birçok festivalin iptal edildiğini hatırlatarak, "İlk başta insanların ilgisi konusunda tedirgindik. Ancak Türkiye ve dünyadan büyük destek gördük.100 yıl sonra festivalde sergilenen fotoğraflar bugünün tanığı olacak." ifadelerini kullandı.
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