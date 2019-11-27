10. Boğaziçi Zirvesi başladı

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'nde bu yıl 90'dan fazla ülkeden rekor sayıda 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, 26-28 Kasım'da yapılacak zirvenin, bu sene rekor bir katılıma ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, açılıştaki konuşmasında, içinde bulunulan ekonomik ve siyasi problemlerin jeopolitik konumundan ötürü sadece Türkiye'yi ve komşularını değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Bu duruma karşı duyarsız kalmayan toplumun, sürekli kaydettiği gelişimin yanında, yaşanan insani kaybı ve yıkımı sorgulamayı da sürdürdüğünü belirten Özgencil, şunları kaydetti:

"Açıkça görülüyor ki, dünya yeni bir düzene, yeni bir toplumsallığa doğru gitmektedir. Daha eşitlikçi, hukuk devletini göz ardı etmeyen ekolojik vaziyete dikkat eden doğanın yağmalanmasına izin vermeyen aşırı tüketimden kaçan bir düşünce biçimi, yeni toplumsal duyarlılığı bizlere hissettirmektedir.

Biz de önümüzdeki 3 gün boyunca 30'u aşkın panelde çok değerli siyasetçiler, düşünürler, iş insanları ve medya mensuplarıyla 'Yeni Dünya Düzeni'ne dair fikirler üretmeyi hedefliyoruz."

Boğaziçi Zirvesi olarak geçen yıllarda da dünya barışına dair pek çok önemli paylaşımlarda bulunulmasına vesile olduklarını anımsatan Özgencil, bu sene de İstanbul'dan, Boğaziçi Zirvesi'nden çıkacak tüm çözüm odaklı düşüncelerin dünyaya yayılması temennisinde bulundu.

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: 2003'TEN GÜNÜMÜZE 158,9 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞİ OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemize 2003’ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz." dedi.

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, zirvenin önemine işaret ederek, üst düzey katılımcıların, zirveye vizyon katmanın yanı sıra bölgenin geleceğine yön verdiğini söyledi.

Gülle, bu yıl ortaya konulan temanın "insan odaklı değişimi" vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada, 'Yeni Dünya Düzenine Doğru' geleceğimizi her boyutu ile tartışıp çözümler ortaya koyacağımız bir ekosistem oluşturacağız. Aslında buna mecburuz. Çünkü küresel şartların geldiği nokta; artık bizlerin daha fazla dayanışma içerisinde hareket etmesini, başkalarının değil, kendi ajandamızı oluşturmamızın gerekliliğini öne çıkartıyor. Bilhassa küresel ticarette dijitalleşme ve lojistiğin yeni bir boyuta geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Çin'in başlatmış olduğu '1 Kuşak 1 Yol' projesi, Avrasya bölgesini ve bilhassa Türkiye'yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getiriyor. 2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe İstanbul Yeni Havalimanı, sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak."

Aynı şekilde demir yolu taşımacılığında da önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Gülle, bu ve buna benzer etkenler sayesinde Türkiye'nin hizmet ihracatının 50 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

"BÜYÜME, ÜRETİM, İHRACATTA YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI HİZMETLERDE DE SÜRDÜRÜYORUZ

İsmail Gülle, Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla dünyanın en fazla turist çeken 6'ıncı ülkesi konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta, ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 40 bin üzerinde yabancı öğrencimiz ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükselmiş durumdayız. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı hizmetlerde de sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini, her yere ayak bastığını belirten Gülle, bu başarıların yatırımı da beraberinde getirdiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE"

TİM Başkanı Gülle, "Ülkemize 2003'ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye." ifadelerini kullandı.