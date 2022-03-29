Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

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