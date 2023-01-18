10 bin metreden düşen uçaktan sağ kurtuldu: Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hostes!

Sadece 8 ay geçip ve dünyayı gezdikten sonra, Stockholm'den Belgrad'a uçan JAT 367 sefer sayılı uçuşuna atandı. Daha önceki bir mürettebattan devralmaya hazır ikincil bir mürettebatın parçasıydı ve aslında o uçakta görevli olmaması gerekiyordu. Vesna adında başka bir hostes ile karıştırılmıştı ama yine de uçağa binecekti.

Vesna, olanları anlatırken mürettebat arasındaki atmosferin gergin olduğunu net bir şekilde hatırlıyordu ve şunları söyledi "Herkes ailesi için bir şeyler satın almak istedi nedense... bu yüzden onlarla beraber ben de alışverişe gittim. Hepsi sanki öleceklerini biliyor gibiydiler."

Pilotun durumuyla ilgili ise "kaptan 24 saat boyunca odasına kapamıştı kendini" diye konuşuluyordu. Sanki başına gelecekleri hissediyor gibiydi.

14:30'da gecikmiş bir McDonnell Douglas DC-9 uçağı, yakıt ikmali yapmak ve ekipleri değiştirmek için Kopenhag Havaalanına indi.