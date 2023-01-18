10 bin metreden düşen uçaktan sağ kurtuldu: Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hostes!

Mucize bir hayatta kalma hikayesi!
Hastaneye yetiştirildikten sonra doktorlar Vesna’nın kafatasının kırıldığını ve kanama olduğunu, birkaç kaburga kemiğinin, leğen kemiğinin, her iki bacağının, üç omurunun kırılmış olduğunu bir omurunun ise tamamen parçalanmış olduğunu tespit etti. Hayatta kalmayı başarmasının bir mucize olduğunu düşünen doktorlar, yere çarpmayla oluşan patlamadan, kabin basıncının ve aynı zamanda tansiyonunun düşmesiyle kurtulduğunu tespit ettiler.
2008'deki bir röportajında, “Kimse benden bu kadar uzun yaşamamı beklemiyordu” dedi çünkü doktorlar Vesna’nın bilincinin açık olmasına bile şaşırmışlardır. Bu olaydan sadece 10 ay sonra yürüme yetisini yeniden kazandı. Birkaç ameliyat geçirdikten ve 16 aydan fazla süren iyileşme süresinden sonra, hayat boyu topallayacaktı ve kalıcı olarak bükülmüş omurgaya sahip olacaktı. Ama en önemlisi hayatta olmasıydı tabii ki.