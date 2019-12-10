10 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2019 yılında girişimci kadınların işlerini büyütmelerine destek olundu.
Bu kapsamda, Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen “Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı” ile Türkiye’deki yerel lezzetleri ön plana çıkararak, lezzetleri kendi işletmesinde üreten girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.
Program kapsamında restoran sahibi olan 29 ilden 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi. 29 ilde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda işletmesinde en fazla 5 kişiyi istihdam eden ve işini büyütmeyi hedefleyen 27 girişimci işletme sahibi kadın, İstanbul’da üç gün süren Yerel Lezzet Kampı’na davet edilerek hızlandırıcı eğitimlere katıldı.
Eğitimlerin sonunda düzenlenen final jüride Diyarbakır, Muğla, Konya, Denizli, Elazığ, Nevşehir, Şanlıurfa, Sinop, Kırklareli, Kayseri ve Mersin illerinden hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanları alan 11 girişimci kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazandı.
'TÜRK MUTFAĞINI TİCARİ GELİRE ÇEVİRMELİYİZ'
Ödül töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak kadınların ekonomideki ağırlıklarını artırmak için çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Ama elimizdeki bu zenginliği ticari gelire çevirme konusunda kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Yunanistan ve İspanya’ya giden ortalama bir turistin her 100 dolarlık harcamasının 12’si yeme içme sektörüne gidiyor. Türkiye’de ise bu oran sadece 6 dolar. Ödül alan restoranların sahipleri satış ve pazarlama konusunda bir dizi eğitime alınacak. Dereceye giren kadın girişimcilerimizin bu yarışma sonunda öğrendikleriyle restoranlarını birer marka haline getirmelerini umut ediyorum" dedi.
2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi'nin Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde yaklaşık 20 bin kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek olduğu bildirildi.
Proje ile 2020 yılında 40 şehirde 10 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor.
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