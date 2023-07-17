10 bin feet yükselikten atlarken paraşütünü unuttuğunu fark etti

Deneyimli bir paraşütçü olan Ivan McGuire, yine bir maceraya hazırlanıyordu. Göğsüne bağladığı kamerasıyla paraşütten atladığı anı ölümsüzleştirmek istiyordu. Ancak o da dâhil olmak üzere hiç kimse bunun son paraşüt deneyimi olacağını bilmiyordu.