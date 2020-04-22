10 bin bayraktan yapılan Türkiye haritası ile 100. yıl kutlaması

AA

Reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün ve TED Bursa Koleji iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, okulun bahçesindeki çim alan kullanıldı. Ön hazırlığı 5 gün süren proje, öğrencilerin uzaktan eğitim alması nedeniyle okul idarecilerinin aralarında bulunduğu 15 kişilik ekiple gerçekleştirildi.

Okul bahçesindeki 25 metre uzunluk, 12 metre genişlikteki alana, her biri 25 santimetre yükseklikte 10 bin çıtalı Türk bayrağı yerleştirildi. Kırmızı bayrakların arasına da 100. yıl logolu beyaz bayraklar konuldu. Böylece içinde 100. yıl logosu bulunan Türkiye haritası yapıldı.

- "Farklı bir etkinlik yapmak için yola çıktık"

Projenin fikir sahiplerinden Cumhur Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda sosyal projede rol aldığını söyledi.

Aynı yöntemle 2012 yılıda 2 bin 400 gönüllüyle İzmir'de "İzindeyiz" projesini gerçekleştirdiklerini anlatan Aygün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası, "Ata'nın Gözleri", Atatürk portresi gibi çalışmaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Aygün, bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da farklı bir etkinlik yapmak için yola çıktıklarını ifade ederek, "Böyle bir çalışmaya imza atmaya karar verdik. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okulda çocuklar olmadığı için bunu öğrencilerle yapamadık ama okul idarecileri ve benim ekibimle yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Okul bahçesinde 25 metreye 12 metrelik alana 10 bin bayrak dizdiklerini aktaran Aygün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oluşan Türkiye haritasının ortasına da üzerinde Milli Mücadele'nin 100. yılının logosunun bulunduğu beyaz bayraklar döşedik. Ortaya 100. yıl logolu Türkiye haritası çıktı. Bunun gibi birçok projeye imza atmak istiyoruz. Ekip olarak böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz."