10 bin 601 düzensiz göçmen ve 563 terörist yakalandı

10 bin 601 düzensiz göçmen ve 563 terörist yakalandı

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Meclis Göç ve Uyum Komisyonunda “sınır tedbirlerine” ilişkin sunum yapıldı. Sunumu yapan Milli Savunma Bakanlığı Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, sınırların 60 bin personel ile korunduğunu söyledi.

Suriye sınırında yüzde 63, Irak sınırında ise yüzde 100 oranında ileriden kontrol sağladıklarını belirten Bircan, 2023 yılında 10 bin 601 düzensiz göçmen ve 563 teröristin yakalandığını kaydetti.

"'HUDUT NAMUSTUR' ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı. Düzenlenen toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan "Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında Sınır Güvenliği ve Sınırlarda Alınan Fiziki Tedbirler" hakkında sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre kara sınırının olduğunu hatırlatan Bircan, "hudut namustur" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

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"SINIRLARIMIZDA KONTROLÜ SAĞLADIK"

Suriye sınırında yüzde 63, ırak sınırında ise yüzde 100 oranında ileriden kontrol sağladıklarını belirten Bircan, "Sınırlarımızı modüler beton duvarı, devriye yolu, gözetleme kulesi, güçlendirilmiş kafes tel ve elektronik unsurlar, İHA, geniş alan kamerası gibi araçlara kontrol ediyoruz." dedi.

"DÜZENSİZ GÖÇLER ENGELLENDİ"

Yakalanan düzensiz göçmen sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Bircan, 2023 yılında yaklaşık 183 bin düzensiz göçmenin engellendiğini, 10 bin 601 düzensiz göçmenin ve 563 teröristin yakalandığını belirterek “sınır güvenliği” için görev alan asker sayısının ise 60 bin olduğunu söyledi.

"BİRÇOK ÜLKE BU TEDBİRLERİ ÖRNEK ALIYOR"

Şimdiye kadar 30 milyon metrekarelik alanın da mayınlardan temizlendiğine dikkati çeken Bircan, Birçok ülkenin, Türkiye'nin sınırlarındaki tedbirleri örnek aldığını aktardı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.