REYTİNG SONUÇLARI - 10 ARALIK

10 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak...