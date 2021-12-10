Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları açıklıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Peki 10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Almanya'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getirilecek.

Belçika'da Kovid-19'a neden olan yeni tip koronavirüsün omicron varyantının ocak veya şubat ayında baskın varyant haline gelebileceği bildirildi.

İspanya, son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla salgında bulaşma riski yüksek ülkeler arasında yerini aldı.