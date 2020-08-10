En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 240.804'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.844 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 10 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 53 bin 298 artarak 5 milyon 151 bin 792'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 638 bini, test yapılanların sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 13 bin 369 vakayla Brezilya, 2 milyon 167 bin 420 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 556 bin 185 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 526 bin 577 vakayla Florida ve 504 bin 298 vakayla Teksas takip ediyor.