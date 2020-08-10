Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yeni vaka sayısı 1182 oldu. 10 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONAVİRÜS TABLOSU 10 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs tablosu her akşam saat 20.00 civarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabından duyuruluyor. Bakan Koca son 24 saate ait tabloyu açıklar açıklamaz detaylar haberimizde yer alacak.

9 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

9 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok." dedi.

5 BİN 844 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 240 BİN 804

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 61 bin 446 testten 1182'si pozitif çıktı, 15 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 240 bin 804 oldu. Toplamda 5 bin 844 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 596 olurken, toplamda 223 bin 759 hasta da iyileşti.

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BILL GATES: KORONAVİRÜS SALGINI TÜM DÜNYADA 2022 SONUNDA BİTEBİLİR

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, koronavirüs salgınının sonuna ilişkin umutlu olduğunu söyledi.

Wired'a konuşan Gates, Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına dikkat çekerek, "Aşı çalışmaları epey etkileyici. Bu yüzden bu bana, 2021 sonuna kadar zengin ülkelerde, 2022 sonuna kadar ise tüm dünyada hastalığı bitirebileceğimizi düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

Gates ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkelerde aşı geliştirme baskısının çok yüksek olduğunu ve bunun üretilen aşıların tamamen güvenli ve etkili olduğuna emin olmadan uygulamaya geçilmesi riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Amerikan FDA'nın bu tarz kısa yollara izin vermediğini belirten Gates, "Muhtemelen potansiyel yan etkilerle ilgili olarak 3. aşama verilere ulaşmamız için 3-4 aya ihtiyacımız var. FDA, en azından şimdiye kadar, aşının etkinliğinin kanıtlanması ilkesine bağlı kaldı" şeklinde konuştu.

Gates ayrıca ABD'de test sistemini eleştirerek Trump yönetiminin durumu ele alış şeklinde hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Bill Gates, Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla dünya çapında aşı ve salgın konuların ilişkin yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Vakıf kooronavirüse karşı tıbbi araştırma ve aşı programlarına ciddi bir finansal destek sağlamıştı.