Anket: Biden'ın çekilme sürecini idaresi desteklenmiyor

Başkan Joe Biden dün, ABD'nin en uzun savaşının sona erdiğini resmen ilan etti. Taliban'la çekilme anlaşması bir önceki başkan Donald Trump tarafından yapılmıştı. Biden da seçim döneminde çekilme taahhüdü vermişti. Anketlerde de çekilme kararına destek çoğunlukta.
Ancak aynı anketler, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yürütülmesinin genel olarak desteklenmediğini gösteriyor. Demokrat Başkan Biden bu süreçte Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokrat müttefiklerden ve dış politika düşünürlerinden, siyaset bilimcilerinden de yoğun bir eleştiri seline maruz kaldı.
ÇEKİLME DOĞRU KARAR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 54
Salı günü yayınlanan bir Pew Araştırma Merkezi anketi, Amerikalıların yüzde 54'ünün askerleri Afganistan'dan çekmenin doğru karar olduğunu söylerken, yüzde 42'si bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor.
Ancak katılımcıların sadece yüzde 27'si Biden'ın durumu "mükemmel" veya "iyi" idare ettiğini söylerken, yüzde 29'u "idare eder" ve yüzde 42'si "kötü" olarak değerlendirdi.
ÇEKİLME SÜRECİNİN KONTROLÜNÜ ONAYLAMAYANLARIN ORANI YÜZDE 59
Bir ABC News/Ipsos anketi ise, Amerikalıların sadece yüzde 38'inin Biden'ın Afganistan sürecini ele alma yöntemini onayladığını, yüzde 59'unun ise onaylamadığını ortaya koydu.
Cumhuriyetçiler, Demokrat Parti'ye zarar vereceği ve gelecek sonbahardaki ara seçimde Kongre'nin kontrolünü yeniden ele geçirmelerine yardımcı olacağı umuduyla konuyu Biden'a karşı siyasi bir silah olarak kullanıyor.
Ama Afganistan seçmenler için önemli olacak mı? Uzmanlar bundan şüphe ediyor.
Claremont McKenna Koleji'nde Siyaset Bilimi profesörü Jack Pitney, "ABD vatandaşlarının hayatları veya ekonomik çıkarları doğrudan tehlikede olmadığı sürece dış politika genellikle ara seçimlerde belirleyici olmaz. Kabil olayı kısa vadede Biden'a zarar verecektir ancak 'daha fazla büyük olay olmazsa' seçmenlerin çoğu Afganistan'ı sadece belli belirsiz hatırlayacaktır" dedi.
Uzmanlara göre dış politika, 2018 ve 2020 seçimlerinde seçmenler için çok az önemliydi. Gallup Araştırma şirketi, Temmuz 2021'de ülkenin yalnızca yüzde 1'inin dış politikayı en önemli sorun olarak gördüğünü söylüyor.
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