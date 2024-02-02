10-16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu

Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan analizlerde ağaç fosilinin 'Orta Miosen' dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi.