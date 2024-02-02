10-16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili bulundu
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Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Banaz Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık sahada çam (pinuxylon) cinsine ait fosil bulundu.
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Ayrancı köyünün batısında yer alan Sümlüce mevkisinde orman yolu yapımı esnasında iş makineleri tarafından bulunan fosil, koruma altına alındı.
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Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan analizlerde ağaç fosilinin 'Orta Miosen' dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi.
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Önemli bir kalıntı olarak kayıtlara geçen fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.
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