10-16 Ağustos haftalık burç yorumlarınız

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ağustos ayının devam ettiği şu günlerde Dolunay’ın etkileri devam ediyor… Sert etkiler barındıran Dolunay’da inişli-çıkışlı durumlar, ani harcamalar, plan dışı gerçekleşen olaylar herkesi biraz afallatırken, Venüs’ün Yengeç burcuna geçişi de duygusal bir hava yaratıyor. Ancak hafta sonuna doğru şansınızda açılmalar var… İyi niyetinizin, disiplinli çalışmanın karşılığını alabilirsiniz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek derseniz 10-16 Ağustos haftası burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yeni haftada harcamalarınız, gelir-gider hesaplamalarınız gündeminizde olacak sevgili Koç burçları… Mevcut düzende gelir ve giderlerinizi dengelemekte güçlük çektiğinizi düşünüyorsunuz ve bu durumun önüne geçebilmek için farklı yollardan para kazanmayı amaçlıyorsunuz. İş konusunda yükselebilmek, maaşınızı artırabilmek için farklı yöntemlere gideceksiniz. Öte yandan aşk ve ilişkilerde duygusal kararlar almanız olası… Ayrıca bebek haberi alabilirsiniz. Eğer yalnızsanız uzun süredir görüşmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Farklı ortamlara girerek, kendinizi dinleyerek keyifli bir zaman geçireceksiniz sevgili Boğalar… Örneğin bu hafta uzun süredir görüşmediğiniz ailenizle, dostlarınızla veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ufak yolculuklara çıkabilir, dış görünüşünüze, giyiminize daha da özen gösterebilirsiniz. Öte yandan aşk ve ilişkilerinizde duygu yoğunluğu ve kafa karışıklıkları yaşamanız mümkün. Sizi geçmişte çok üzen birine şans vermek isteyebilirsiniz örneğin… Ya da aniden biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Ancak ikili ilişkilerinizde daha dikkatli olmanızda fayda var.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu ay çokça gezdiniz, eğlendiniz… Sırada ise eğlencelerinizin masraflarını ödemeye geldi sevgili İkizler burçları… Düşüncesizce yaptığınız harcamalar bu aralar kafanızı sıkça yorabilir… Eli açık olan ve sevdiklerini mutlu etmeye bayılan İkizler burçları pahalı hediyelerle, jestlerle sevdiklerini şımartıyor ve harcamaların ucu biraz kaçıyor haliyle. Ancak giderlerinizin arttığı gibi gelirleriniz de artıyor. Örneğin ticaretle uğraşıyorsanız satışlarınız artabilir, ek işlerle yüzünüz gülebilir. Ancak kariyere ekstra çaba harcarken kendinizden ödün vermemelisiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Harcamalarınızın arttığı, para konusunda biraz sıkıntıya düşebileceğiniz bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Bazı büyük ödemelerle biraz dişinizi sıkmanız gerekebilir. Ya da kurs veya okul harcamalarınız çıkabilir. Dış görünüşünüz ve güzelliğiniz için bütçenizi aşabilirsiniz. O nedenle iyi bir bütçe planlaması yapmalısınız. İkili ilişkilerde ise birbirinizi anlamak konusunda güçlük çekebilirsiniz. Yöneticilerinizle aranızda tartışma ve fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Sizden büyük kişilerle hayata farklı pencerelerden bakabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var.
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